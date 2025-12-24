واقعة طريفة.. مصطفي محمد يظهر في تشكيل منتخب السودان.. ما القصة؟

20 صورة من مران منتخب مصر الجماعي استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا

شهدت مباراة الجزائر والسودان في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية واقعة طريفة كان بطلها النجم المصري مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، وذلك بعدما وقع المصور المسؤول عن نقل المباراة في خطأ غير متوقع.

ورصدت الكاميرات ورقة تشكيل منتخب السودان قبل بداية اللقاء، حيث ظهرت صور لاعبي المنتخب السوداني، إلا أن الخطأ تمثل في وجود صورة مصطفى محمد ضمن التشكيل بشكل غريب أثار دهشة المتابعين.

وعلى مستوى المباراة، تمكن النجم الجزائري رياض محرز من تسجيل هدفين لصالح منتخب بلاده في شباك السودان، جاءا في الدقيقة الثانية والدقيقة 61 من زمن اللقاء.

