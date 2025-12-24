مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

3 0
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

واقعة طريفة.. مصطفي محمد يظهر في تشكيل منتخب السودان.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:46 م 24/12/2025
    مصطفي محمد في تشكيل السودان
    مصطفي محمد في تشكيل السودان
    مصطفي محمد في تشكيل السودان

شهدت مباراة الجزائر والسودان في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية واقعة طريفة كان بطلها النجم المصري مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، وذلك بعدما وقع المصور المسؤول عن نقل المباراة في خطأ غير متوقع.

ورصدت الكاميرات ورقة تشكيل منتخب السودان قبل بداية اللقاء، حيث ظهرت صور لاعبي المنتخب السوداني، إلا أن الخطأ تمثل في وجود صورة مصطفى محمد ضمن التشكيل بشكل غريب أثار دهشة المتابعين.

وعلى مستوى المباراة، تمكن النجم الجزائري رياض محرز من تسجيل هدفين لصالح منتخب بلاده في شباك السودان، جاءا في الدقيقة الثانية والدقيقة 61 من زمن اللقاء.

