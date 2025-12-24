إعلان

"شتموني وهددوني".. أمن الجيزة ينصف سيدة العمرانية

كتب : محمد شعبان

06:50 م 24/12/2025

المتهمون

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات فيديو متداول تضمن تضرر سيدة من أشخاص بتعاطى المواد المخدرة أمام منزلها وحيازتهم أسلحة بيضاء وحال اعتراضها اعتدوا عليها بالسب وهددوها بالإيذاء.

بسؤالها قررت تضررها من 3 أشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" مقيمين بدائرة قسم العمرانية، لوقوفهم أمام العقار محل سكنها وإحداث ضوضاء وحال معاتبتهم اعتدوا عليها بالسب.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو حيازتهم للأسلحة البيضاء، وأقروا بتصالحهم مع الشاكية.

