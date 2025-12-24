واقعة طريفة.. مصطفي محمد يظهر في تشكيل منتخب السودان.. ما القصة؟

كتب - محمد الميموني:

نجح منتخب مصر في تعزيز صدارته لقائمة أكثر المنتخبات تحقيقًا للفوز في مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا على مدار التاريخ.

ويلاقي منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر٬ المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونعرض خلال السطور التالية أبرز المنتخبات تحقيقاً للفوز في المباريات بكأس الأمم الأفريقية كالتالي:

1- منتخب مصر (60) فوزاً في مباريات كأس الأمم الأفريقية.

2 - منتخب نيجيريا (58) فوزاً في مباريات كأس الأمم الأفريقية.

3 - غانا (54) فوزاً في مباريات كأس الأمم الأفريقية.

4 - كوت ديفوار (48) فوزاً في مباريات كأس الأمم الأفريقية.

5 - الكاميرون (47) فوزاً في مباريات كأس الأمم الأفريقية.

ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية قد بدأت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

