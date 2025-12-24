عماد النحاس في اختبار حاسم أمام رونالدو ورفاقه اليوم.. التفاصيل كاملة

مصر في الصدارة.. أكثر المنتخبات تحقيقاً للفوز في المباريات بكأس الأمم الأفريقية

واقعة طريفة.. مصطفي محمد يظهر في تشكيل منتخب السودان.. ما القصة؟

يستضيف ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، الآن مواجهة قوية تجمع بين منتخبي الجزائر والسودان، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لتحقيق بداية إيجابية في مشوارهما بالبطولة وتعزيز حظوظهما في المنافسة على التأهل.

موعد مباراة الجزائر والسودان

انطلقت مباراة الجزائر والسودان في المواعيد التالية:

الرابعة عصرًا (16:00) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت السودان ومصر

السادسة مساءً (18:00) بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان

تُذاع المباراة مباشرة عبر شبكة beIN Sports القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مع تعليق المعلق حسن العيدروس على إحدى القنوات.

كما تُنقل المواجهة عبر القنوات الأرضية المغربية، إضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء مجانًا داخل الجزائر.

القناة المجانية الناقلة للمباراة

وتُنقل مباراة الجزائر والسودان الآن بشكل مجاني عبر قناة الجزائرية الأرضية، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تثبيت قناة الجزائرية الأرضية

يتطلب استقبال قناة الجزائرية الأرضية إدخال شفرة فك التشفير (BISS)، وذلك بعد البحث عن القناة باسم Programme National.

ويمكن إدخال الشفرة من خلال:

الدخول إلى إعدادات القناة

اختيار نظام التشفير

إدخال شفرة الـBISS

حفظ الإعدادات وإعادة فتح القناة

وتتيح هذه الخطوات متابعة مباريات المنتخب الجزائري المنقولة عبر القناة الأرضية بجودة مناسبة، حسب إمكانيات جهاز الاستقبال.