تأجيل محاكمة 53 متهماً في قضية خلية القطامية لـ15 مارس

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 53 متهماً في القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، لجلسة 15 مارس؛ لسماع الشهود.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2013 حتى 2024 في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخرى، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والخمسين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجهت لهم تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب بتزويد الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في أنشطة إرهابية.