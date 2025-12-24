زيدان يتواجد في مدرجات مباراة الجزائر والسودان لدعم نجله (صور)

واقعة طريفة.. مصطفي محمد يظهر في تشكيل منتخب السودان.. ما القصة؟

20 صورة من مران منتخب مصر الجماعي استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا

تواجد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، في مدرجات ملعب مولاي الحسن بالرباط المقام عليها مباراة الجزائر والسودان ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

ويأتي تواجد زيدان في ملعب مباراة الجزائر والسودان، لدعم نجله لوكا زيدان الذي يلعب ضمن صفوف المنتخب الجزائري.

حيث اختار لوكا زيدان تمثيل منتخب الجزائر الذي يحمل أصوله الأولى، على عكس والده الذي مثل منتخب فرنسا.

وخطف لوكا زيدان الأنظار إليه بشدة في الدقائق الأولي من المباراة بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة للمنتخب السوداني.