التعليم تحدد شروط قبول الطلاب المصريين بالخارج لجميع المراحل الدراسية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج، مشيرة إلى ضوابط واضحة لجميع المراحل الدراسية، بدءًا من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

شروط قبول مرحلة رياض الأطفال

بالنسبة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال نظام اللغات، حددت الوزارة أن القبول يكون على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، مع الالتزام بالحد الأدنى للسن لكل مستوى:

المستوى الأول (KG1): الحد الأدنى أربع سنوات، ويمكن للطلاب المصريين فقط النزول بالسن إلى ثلاث سنوات ونصف بشرط توقيع ولى الأمر على إقرار بإلحاق الطالب بمدارس خاصة عند العودة إلى مصر، مع الالتزام بقواعد الإلحاق في الإدارة التعليمية المختصة.

المستوى الثاني (KG2): الحد الأدنى خمس سنوات، ويمكن للطلاب المصريين النزول إلى أربع سنوات ونصف مع نفس الإجراءات السابقة، بما يضمن متابعة التعليم داخل مصر عند العودة.

يجب على التلميذ الحاصل على شهادة تقييم المستوى الأول (KG1) من مرحلة رياض الأطفال منهج مصري أن يكون قد أكملها كشرط للقبول في المستوى الثاني (KG2).

أما الطلاب الحاصلون على شهادات KG من منهج غير معادل للمنهج المصري، فيتطلب قبولهم إجراء تحديد مستوى سواء في مصر أو عبر منظومة أبناؤنا في الخارج.

مواد الامتحان ودخول الاختبارات

أوضحت الوزارة أن الطلاب المتقدمين للامتحانات يجب أن يكونوا ملتزمين بشروط الدخول، وفق ما نصت عليه التعليمات واللوائح المعمول بها، مع تحديد مواد الامتحان لكل مرحلة بما يتناسب مع المناهج المعتمدة، لضمان تقييم عادل وشامل لجميع الطلاب.

اقرأ أيضاً:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة

الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون - تفاصيل