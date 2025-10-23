"أمور مصر": كثرة التقييمات والواجبات يدفع الطلاب إلى الدروس الخصوصية

قالت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تلقت العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن الضغوط المتزايدة التي يواجهها الطلاب في إنجاز كم الواجبات المنزلية، إلى جانب الأداءات الصفية، والتقييمات الأسبوعية لكل مادة، فضلًا عن التقييمات الشهرية.



وأضافت "الحزاوي"، في بيان، أن هذا الكم الكبير يسبب الضغط مما قد يدفع الأبناء إلى كره الدراسة، حيث لم يعد لديهم وقت مناسب للاستيعاب أو المذاكرة أو ممارسة الرياضة والهوايات مما أثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي وصحتهم النفسية وحياتهم الاجتماعية.



وتابعت الحزاوي: هذه المهام تستهلك جزءًا كبيرًا من وقت الحصة وطاقة المعلمين وذلك على حساب جودة الشرح داخل الفصول، وده دفع الطلاب بزيادة إلى الالتحاق بالدروس الخصوصية.



واختتمت قائلة: بالرغم من تقديرنا للهدف الذي تسعى إليه وزارة التربية والتعليم من خلال تكثيف التقييمات لتحسين مستوى الطلاب، إلا أنه لا بد من الوزارة أن تنظر إلى تبعات ذلك على أرض الواقع وتعيد النظر في آلية التنفيذ وتقنين عدد التقييمات والمهام بما يخفف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ويحقق في الوقت نفسه جودة العملية التعليمية دون إرهاق أطرافها.



