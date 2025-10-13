عقد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء هيئة التوجيه الفني بجميع التخصصات الصناعية والتجارية والفندقية، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، تحت رعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير المديرية، في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لتطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءة كوادرها.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات التعليم الفني، حيث استُهل بكلمة ترحيب من الدكتور خالد عبده، الذي أشاد بجهود الموجهين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التطوير المستمر لمنظومة التعليم الفني يعد محورًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

ضوابط جديدة لتنظيم عمل التوجيه الفني

وخلال الاجتماع، شدد مدير عام التعليم الفني على ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط التنظيمية لرفع كفاءة العمل داخل المدارس الفنية، أبرزها:

تقديم تقارير دورية من الموجه العام عن المدارس التي تمت زيارتها، متضمنة ملاحظات الموجهين الأوائل والموجهين بكل تخصص.

منع تكرار الزيارات لنفس المدرسة خلال أسبوع واحد إلا بعد موافقة المدير العام للتعليم الفني.

عدم إجراء أي تعديلات في الخطط الخاصة بالموجهين إلا بموافقة مدير عام التعليم الفني.

العمل على حل مشكلات المعلمين وهيئة التدريس ميدانيًا بالتنسيق مع إدارات المدارس.

تقديم الميزانية الخاصة بالهيئة التدريسية لكل مدرسة موقعة من مدير المدرسة.

الالتزام بالقرار الوزاري رقم (99) لسنة 2014 بشأن ضوابط عمل التوجيه الفني وتحديد واجبات ومسؤوليات الموجهين في مختلف المستويات.

متابعة الأداء وتقييم الكوادر

أكد الدكتور خالد عبده أن الموجه العام مطالب بتقديم تقرير شامل عن أداء الموجهين الأوائل والموجهين يوضح نقاط القوة والضعف في الأداء، مع تحديد المسؤوليات وخطط المعالجة.

كما أشار إلى أن الموجهين يشاركون في تقييم الأداء السنوي للمعلمين بالتعاون مع مديري المدارس لضمان العدالة والدقة في التقييم.

وفي لفتة تقدير، تم خلال الاجتماع تكريم عدد من موجهي العموم تقديرًا لجهودهم في تطوير العملية التعليمية وتنشيط الأنشطة داخل المدارس الفنية، كما أعلن مدير عام التعليم الفني عن إطلاق مجموعة من المسابقات الطلابية في مجالات كرة القدم، والمسرح، والإلقاء، والتمثيل، والتصوير الفوتوغرافي، بهدف تنمية روح الإبداع والانتماء لدى طلاب التعليم الفني.

واختُتم الاجتماع بجلسة حوار مفتوح بين مدير عام التعليم الفني وأعضاء هيئة التوجيه الفني، حيث تم الرد على جميع التساؤلات والمقترحات، في إطار حرص المديرية على تحقيق التواصل الفعّال بين القيادات والموجهين، وتعزيز العمل الجماعي من أجل تطوير المدارس الفنية بمحافظة القاهرة.

