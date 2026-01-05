إعلان

مدير تعليم القاهرة تفتتح ملعب مدرسة العبور الرسمية للغات بروض الفرج

كتب : أحمد الجندي

04:07 م 05/01/2026
    الدكتورة همت أبو كيلة
أجرت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، زيارة ميدانية إلى مدرسة العبور الرسمية للغات التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية، في إطار دعم العملية التعليمية وتعزيز الأنشطة المدرسية.

وجاءت الزيارة بحضور النائب محمد راضي عضو مجلس النواب، والدكتور ناصر الجندي مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية.

وشهدت الجولة افتتاح ملعب مدرسة العبور الرسمية للغات، والذي جرى تنفيذه في إطار المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة بلدنا، في خطوة تهدف إلى دعم الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تنمية قدرات الطلاب بدنيًا ونفسيًا.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يُعد أحد المحاور الأساسية لتطوير المدارس الحكومية، مشددة على أن الأنشطة الرياضية تمثل جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، لما لها من دور مهم في بناء شخصية الطالب بصورة متوازنة.

ومن جانبه، أعرب النائب محمد راضي عن تقديره لجهود مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في تطوير المدارس ودعم الأنشطة الطلابية، مثمنًا دور المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات خدمية تعود بالنفع المباشر على الطلاب.

كما تفقدت مدير مديرية التعليم بالقاهرة عددًا من مرافق المدرسة، واطمأنت على انتظام سير العملية التعليمية، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية وحرص المديرية على توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلاب.

الدكتورة همت أبو كيلة مدرسة العبور الرسمية للغات روض الفرج مدير تعليم القاهرة

