مواعيد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026.. التعليم تُعلن رسميًا

كتب : أحمد الجندي

09:43 م 08/01/2026

وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، كشفت خلاله موعد فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2026.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها الدائم على مصلحة الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، واهتمام الإدارة المركزية للامتحانات بتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بأداء الامتحانات، بما يضمن تنظيم عملية التقديم بصورة دقيقة ومنضبطة.

وأكدت أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لإتاحة موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية، على أن يبدأ التسجيل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد المحددة.

وشددت الوزارة، على ضرورة قيام جميع الطلاب بتسجيل بياناتهم كاملة ودقيقة عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة التسجيل المعلنة، مع التأكيد على مديري إدارات شؤون الطلبة والامتحانات بسرعة إخطار المدارس الثانوية التابعة لهم بمواعيد فتح وغلق الموقع، لضمان وصول المعلومات لجميع الطلاب دون تأخير.

وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 مواعيد تسجيل استمارة الثانوية العامة

