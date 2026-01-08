أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) للمرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، للعام الدراسي 2026–2027.

وبحسب بيان، أوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم 8 يناير 2026 ويستمر حتى 31 يناير 2026، على أن يتم التقديم إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الرسمي للمدارس الرسمية الدولية عبر الرابط التالي:

www.ips-schools.com

علمًا بأنه لن يُلتفت إلى أي طلبات مقدمة بوسائل أخرى، وذلك ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتُعد المدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) نموذجًا تعليميًا حكوميًا متميزًا، ويستهدف إتاحة تعليم دولي بمعايير عالمية داخل منظومة التعليم الحكومي.

وتطبق هذه المدارس مناهج دولية تُدرس باللغة الإنجليزية، مع الالتزام بتدريس المواد القومية، بما يشمل اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، كما توفر المدارس بيئة تعليمية حديثة تعتمد على كثافات طلابية مناسبة، ومعلمين مؤهلين ومدربين على طبيعة المناهج الدولية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة التربوية والتكنولوجية وتنمية مهارات التفكير النقدي وبناء شخصية الطالب.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو



زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية



أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة



محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل



