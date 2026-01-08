إعلان

التعليم تعلن فتح باب التقديم بالمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2026

كتب : أحمد الجندي

03:46 م 08/01/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) للمرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، للعام الدراسي 2026–2027.

وبحسب بيان، أوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم 8 يناير 2026 ويستمر حتى 31 يناير 2026، على أن يتم التقديم إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الرسمي للمدارس الرسمية الدولية عبر الرابط التالي:
www.ips-schools.com
علمًا بأنه لن يُلتفت إلى أي طلبات مقدمة بوسائل أخرى، وذلك ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتُعد المدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) نموذجًا تعليميًا حكوميًا متميزًا، ويستهدف إتاحة تعليم دولي بمعايير عالمية داخل منظومة التعليم الحكومي.

وتطبق هذه المدارس مناهج دولية تُدرس باللغة الإنجليزية، مع الالتزام بتدريس المواد القومية، بما يشمل اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، كما توفر المدارس بيئة تعليمية حديثة تعتمد على كثافات طلابية مناسبة، ومعلمين مؤهلين ومدربين على طبيعة المناهج الدولية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة التربوية والتكنولوجية وتنمية مهارات التفكير النقدي وبناء شخصية الطالب.

اقرأ أيضا:
وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم المدارس الرسمية الدولية رياض الأطفال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

هل تصل أسعار الدواجن إلى 90 جنيها قبل رمضان؟ نائب رئيس الاتحاد يجيب
اقتصاد

هل تصل أسعار الدواجن إلى 90 جنيها قبل رمضان؟ نائب رئيس الاتحاد يجيب
دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
زووم

دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب
زووم

"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب
4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها
نصائح طبية

4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
مسرح و تليفزيون

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026