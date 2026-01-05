أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، زيارة ميدانية لإدارة بولاق الدكرور التعليمية لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة، والتأكد من سيرها بشكل إلكتروني على المنصة المخصصة.

وبحسب بيان، خلال الجولة، حرص وكيل أول الوزارة على التأكد من دخول جميع الطلاب على المنصة دون استثناء، وفحص جاهزية البنية التكنولوجية وسلامة إجراءات الامتحان، لضمان تكافؤ الفرص وعدالة التقييم، بما يعكس مستوى الطلاب بدقة.

كما أجرى حوارات مباشرة مع الطلاب داخل اللجان، مستمعًا لآرائهم حول طبيعة الامتحان وكفاءة التعامل مع المنصة، في إطار نهج يضع الطالب شريكًا أساسيًا في العملية التعليمية.

وامتدت الجولة إلى التفاعل مع أولياء الأمور، حيث استمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدًا على أن مصلحة الطالب وراحة ولي الأمر تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، موجّهًا بسرعة حل أي معوقات فنية أو إدارية فورًا، وشملت الزيارة المدرسة الثانوية بنين، الثانوية بنات، ومدرسة عمرو بن العاص التجريبية المتميزة.

وشدد وكيل أول الوزارة على أن التحول الرقمي أصبح مسارًا حتميًا، وأن امتحانات البرمجة تمثل خطوة عملية لإعداد جيل قادر على التفكير المنطقي والتعامل مع أدوات المستقبل بثقة وكفاءة.

وأكد على استمرار المتابعة الميدانية، ومعالجة أي خلل على الفور لضمان انتظام الامتحانات، وحماية مصداقية التقييم، وترسيخ مبدأ الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

