كتب- أحمد الجندي:

تتصدر أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب عودة الدراسة للعام الدراسي 2024-2025.

وشهدت أسعار الكتب الخارجية تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، خاصة لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية ، حيث تنوعت الأسعار بين العلامات التجارية الشهيرة مثل ، "الامتحان "، "الأضواء".

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025

ويرصد "مصراوي" نظرة شاملة على أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 وهي:

- الامتحان اللغة العربية: 169 جنيهًا.

- الامتحان الدراسات الاجتماعية: 145 جنيهًا.

- الامتحان العلوم: 145 جنيهًا.

- الأضواء اللغة العربية: 165 جنيهًا.

- الأضواء الدراسات الاجتماعية: 135 جنيهًا.

- الأضواء العلوم: 135 جنيهًا.

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