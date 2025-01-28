أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025
كتب- أحمد الجندي:
تتصدر أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب عودة الدراسة للعام الدراسي 2024-2025.
وشهدت أسعار الكتب الخارجية تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، خاصة لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية ، حيث تنوعت الأسعار بين العلامات التجارية الشهيرة مثل ، "الامتحان "، "الأضواء".
أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025
ويرصد "مصراوي" نظرة شاملة على أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 وهي:
- الامتحان اللغة العربية: 169 جنيهًا.
- الامتحان الدراسات الاجتماعية: 145 جنيهًا.
- الامتحان العلوم: 145 جنيهًا.
- الأضواء اللغة العربية: 165 جنيهًا.
- الأضواء الدراسات الاجتماعية: 135 جنيهًا.
- الأضواء العلوم: 135 جنيهًا.
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