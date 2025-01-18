"أمهات مصر": امتحانات الشهادة الإعدادية في متناول الطالب المتوسط.. وشكاوى من عربي الدقهلية

كتب- أحمد الجندي:

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، سير أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025 في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت "عبير أحمد" في تصريحات صحفية، السبت، أن أغلب الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض النقاط الصعبة في عدد من المحافظات.

وأشارت إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة كان مناسبًا ولم تسجل أي شكاوى خاصة به.

وفي محافظة الجيزة، أفادت بأن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء شكاوى بعض أولياء الأمور بشأن تأخر وصول الأوراق الامتحانية في إحدى المدارس.

وأشادت بقرار محافظ الجيزة بزيادة وقت الامتحان في هذه المدرسة وتحويل الواقعة للتحقيق لمحاسبة المسؤولين عن التقصير.

أما في محافظة بورسعيد، فذكرت أن امتحان الدراسات الاجتماعية كان سهلًا ولم تسجل أي شكاوى بشأنه.

في المقابل، أبدى طلاب وأولياء أمور في محافظة الدقهلية استياءهم من صعوبة امتحان اللغة العربية، ووصفوه بالصعب ويحتاج إلى وقت أطول للتفكير، وفي القليوبية، كان امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط.

وأشادت عبير أحمد، بنظام توزيع الامتحانات على أربعة نماذج بأسئلة غير مرتبة، مؤكدة أن هذا الإجراء يحقق العدالة بين الطلاب ويحد من الشكاوى المتعلقة بتفاوت مستويات الامتحانات.

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