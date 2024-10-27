بالصور.. جولة تفقدية مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس البحيرة

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، في جولة مفاجئة لمحافظة البحيرة، عددًا من مدارس المحافظة، في إطار جولاته المتواصلة بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انتظام سير العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والاختبارات الشهرية لطلاب مختلف مراحل النقل، في إطار متابعته انضباط المنظومة التعليمية داخل المدارس بكل محافظات الجمهورية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للمتابعة والتخطيط الاستراتيجي.

واستهل الوزير زيارته بمدرسة "منشأة مهنا الابتدائية" التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية، والتي يبلغ عدد طلابها في الفترة الصباحية (٤٩١) طالبًا وطالبة.

وتفقد عبد اللطيف فصولَ المدرسة لصفوف المراحل الأولى، وحرص على متابعة مستوى الطلاب، وأدائهم في القراءة، واطلع على كراسات الواجب والحصة؛ حيث أشاد بدور واهتمام المعلمين بشرح الدروس ومتابعة كراسات الواجب، ووجه الوزير بتوفير كل احتياجات المدرسة ومتطلباتها.

وتوجه الوزير إلى مدرسة "التوفيقية الجديدة للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية، والتي تضم (٥٤٥) طالبًا وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول الصفوف الابتدائية والإعدادية بالمدرسة، وحرص على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات، ومتابعة مستوى الطلاب في القراءة، وتابع الاختبارات الشهرية للطلاب.

ووجَّه الوزير مديرةَ المدرسة بإعداد برامج علاجية لضعاف القراءة والكتابة بالمدرسة، ومتابعة تقدم أداء الطلاب، ووجه بإرسال لجنة للمدرسة بعد شهرَين لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وقياس نتائج تحسن أداء الطلاب.

وقام الوزير بزيارة مدرسة "كفر مساعد الابتدائية (ب)" التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية، والتي تضم عدد (٨١٩) طالبًا وطالبة؛ حيث تفقد قاعات رياض الأطفال، وفصول الصفوف الابتدائية، وحرص على متابعة المستوى التعليمي للطلاب والاختبارات الشهرية.

وتوجه الوزير لتفقد مدرسة "الشهيد رفاعي شبل الإعدادية بنات"، التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية، والتي تضم (٦٨٨) طالبة؛ حيث تفقد فصول المدرسة، وحرص على متابعة أداء المعلمين داخل الفصول، وأشاد بأداء معلمة مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، نظرًا لدورها في شرح المادة وتنفيذ آليات التقييمات الأسبوعية؛ بما انعكس على مستوى الطالبات واهتمامهن بكراسات الواجب والحصة.

واختتم الوزير جولته بمحافظة البحيرة، بزيارة مدرسة "شبرا النونة الإعدادية الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية؛ حيث يضم القسم الإعدادي (٢٥٧) طالبًا وطالبة، ويضم القسم الثانوي (٥٧٣) طالبًا وطالبة.

وتفقد الوزير فصولَ القسم الإعدادي، وتابع المستوى الدراسي للطلاب والطالبات، وتفقد أيضًا فصولَ القسم الثانوي بالمدرسة، أثناء امتحان شهر أكتوبر في مادة اللغة العربية.

وتحدث الوزير مع الطلاب حول الصعوبات أو المشكلات التي تواجههم داخل المدرسة، ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية؛ حيث أكد الطلاب أن إجراء التقييمات ساعدهم على التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى مذاكرة الدروس أولًا بأول، والتحضير لامتحان الشهر.

وحرص الوزير خلال جولته بمختلف مدارس المحافظة على متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسي، والتحقق من نسبة الكثافة في الفصول، وأشاد بنسب حضور الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية في هذه المدارس، موجهًا باستمرار تحفيز الطلاب على الانتظام في الحضور إلى المدرسة.

وأكد الوزير مسؤولية المعلمين عن متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة، وتابع آليات تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس ومستوى الإقبال عليها من الطلاب.