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تعليم الشرقية: مشاجرة الإعدادية بين أولياء أمور.. وانتهت بعد خروج الطلاب

كتب : أحمد الجندي

09:01 م 11/06/2026

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

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أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بيانًا توضيحيًا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل محيط إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

تعليم الشرقية تكشف حقيقة مشاجرة مدرسة فاقوس

أكدت المديرية، أن الواقعة حدثت أمس الأربعاء بمدرسة ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وخروج الطلاب من اللجنة.

وأوضحت أن المشاجرة كانت بين عدد من أولياء الأمور، ووقعت بعد انتهاء أعمال الامتحان ومغادرة الطلاب اللجنة.

وشددت على أنه لم يتم المساس بأي من المعلمات أو القائمين على أعمال الملاحظة داخل لجنة الامتحان، خلافًا لما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضافت المديرية أنه لم ترد أية شكاوى من الملاحظين أو العاملين باللجنة بشأن الواقعة، مؤكدة أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي تأثير على أعمال اللجنة أو الطلاب.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية قبل نشر الأخبار، والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صحة المعلومات، تجنبًا لإثارة البلبلة ونشر معلومات غير دقيقة.

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فيديو مدرسة الشرقية امتحانات الإعدادية الشهادة الإعدادية تعليم الشرقية

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