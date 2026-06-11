تزايدت معدلات بحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2026، تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المجموع الكلي لدرجات الترم الثاني للشهادة الإعدادية يبلغ 140 درجة، موزعة على المواد الأساسية على النحو التالي:

حيث جاءت مادة اللغة العربية من 40 درجة، واللغة الإنجليزية من 30 درجة، والرياضيات من 30 درجة، بينما جاءت مادتا العلوم والدراسات الاجتماعية بواقع 20 درجة لكل مادة.

كما أشارت الوزارة إلى أن درجة النجاح في مادة التربية الدينية تُحدد بنسبة 70%، دون أن تُضاف للمجموع الكلي.

وأضافت أن إجمالي درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بالكامل (الترمين الأول والثاني) يبلغ 280 درجة.