قرر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مد فترة مراجعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الثانوية وشهادات القراءات، لتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 كمهلة نهائية وأخيرة.

ونص القرار، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، بالتنبيه المشدد على كافة الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية بضرورة الالتزام بهذه المواعيد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر هذه التعليمات وضمان وصولها لجميع الطلاب المعنيين بالسرعة القصوى.

وينشر "مصراوي" تعليمات تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية 2026، الواجب اتباعها لعدم الحرمان من دخول الامتحانات، وهي كما يلي:

- كتابة البيانات بدقة من واقع البطاقة الشخصية.

- التسجيل بالرقم السري الخاص بالطالب، وعدم استخدام أي رقم آخر.

- عدم وضع أكثر من خيار والاقتصار على واحد فقط أثناء ملء الاستمارة.

- عدم تعديل البيانات أكثر من مرة.

- ضرورة تسليم الاستمارة للمعهد بعد طباعتها خلال الأسبوع الأول من أبريل.

- أي أخطاء في البيانات يتعرض للطالب للمساءلة.

