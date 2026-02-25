فتح قطاع المعاهد الأزهرية، باب التقدم لامتحانات أبناء الأزهر الشريف بالخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026/2025.

يأتي ذلك، ضمن حرص الأزهر الشريف على تيسير الإجراءات التعليمية لأبنائه في مختلف دول العالم.

ويرصد "مصراوي" طريقة التسجيل للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الأزهر بالخارج، على النحو التالي:

- يتم التسجيل من خلال نظام إدارة شؤون طلاب المعاهد الأزهرية، من خلال الرابط التالي:

هنا

- كتابة جواز السفر.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على تسجيل دخول.

- ملء البيانات المطلوبة.

- الضغط على تسجيل.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية، الطلاب وأولياء الأمور إلى سرعة التسجيل خلال المدة المحددة، مع التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة لتفادي أي مشكلات أثناء إجراءات الامتحانات.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية 2026

وتبدأ امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، يوم الاثنين الرابع من مايو المقبل، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، 16 مايو 2026.

امتحانات المرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يوم الثلاثاء 21 من أبريل المقبل، على أن تعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.

امتحانات الدور الثاني

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.