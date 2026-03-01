أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة ثقافة شمال سيناء، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2026، واستقبلها حي المساعيد، وتتواصل فعالياتها المتنوعة حتى 21 رمضان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بالشهر الكريم.

واستهلت فعاليات ليالي رمضان، بجولة تفقدية للورش الفنية المتنوعة، بحضور أحمد يسري رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، برفقة نخبة من المثقفين والمبدعين ومشايخ وعواقل شمال سيناء، تضمنت الورش: ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "فانوس رمضان" للفنانة إيناس سمير مديرة قصر العريش، عبر خلالها الأطفال برسومات متنوعة، عن مظاهر الشهر الكريم، بالإضافة إلى ورشة للأطفال للرسم على الوجه، تنفيذ سلوى البرعي.

كما شهدت الفعاليات، ورشة للأشغال اليدوية بعنوان "فن الخرز"، تنفيذ دينا محسن، شملت مجموعة من الميداليات المصنوعة من الخرز، إلى جانب معرض لإصدارات الهيئة، والذي يضم مجموعة متنوعة من ذخائر الكتب الثقافية.

وخلال كلمته، هنأ رئيس الإقليم الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بذكرى نصر العاشر من رمضان، موجها التهنئة للحضور بمناسبة الشهر الفضيل، ومؤكدا استمرار العمل على توسيع نطاق الأنشطة الثقافية واكتشاف ورعاية المواهب في مختلف أنحاء شمال سيناء، عاصمة الثقافة المصرية 2026.

وتضمنت الليلة الرمضانية، عقد أمسية شعرية بمشاركة نخبة من شعراء سيناء، من بينهم: رضوان المنيعي، حاتم عبد الهادي، محمد ناجي، فرح رضوان، ألقوا خلالها العديد من القصائد الوطنية، والتي عبرت عن روح الانتماء والولاء للوطن.

واختتمت الفعاليات، بعروض فنية مبهجة، لفريق الموهوبين بقيادة الفنان مدحت نجيب، تضمنت استعراضات وعرض لمسرح العرائس، تلاه عرض فني مبهر، لفرقة العريش للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عبد المقصود رمضان، قدمت خلاله باقة من الأغاني الرمضانية التراثية، من بينها: رمضان جانا، مرحب شهر الصوم، والله بعودة يا رمضان، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وضمن الأنشطة المنفذة، بفرع ثقافة شمال سيناء، برئاسة أشرف المشرحاني، أقيمت بالتزامن عدد من الأمسيات الشعرية بالمواقع الثقافية التابعة للفرع، وهي مكتبة العبور، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة بئر العبد، بيت ثقافة 30 يونيو، بيت ثقافة المساعيد، بمشاركة كوكبة من شعراء سيناء، للاحتفال بالشهر المبارك.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى مئات الفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة لها في مختلف المحافظات طوال الشهر الكريم.