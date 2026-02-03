إعلان

موعد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:08 م 03/02/2026

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، موعد اعتماد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2026/2025.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن المناطق الأزهرية تعكف حاليا على الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات الخاصة بطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمراكز التصحيح على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر، إلى أن المناطق الأزهرية سترسل النتائج إلى الكنترول الرئيسي بالقاهرة بعد الانتهاء من أعمال التجميع والرصد، متوقعا اعتماد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية مطلع الأسبوع المقبل أو منتصفه على أقصى تقدير، وسيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم على النتيجة إلكترونيا بعد اعتمادها مباشرة.

ومن المقرر، أن تنتهي إجازة نصف العام الدراسي، بعد غد الخميس 17 من شعبان 1447هجرياً الموافق 5 من فبراير 2026 ميلادياً، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني، السبت المقبل، طبقا للخريطة الزمنية التي أعلنها الأزهر الشريف.

