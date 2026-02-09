اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الخريطة الزمنية لامتحانات نهاية العام والدور الثاني لصفوف النقل والشهادات لجميع الصفوف على مستوى الجمهورية.

وانطلق أول أمس، الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، ويستمر حتى العاشر من أبريل المقبل.

امتحانات النقل والشهادات للمرحلة الإعدادية 2026

وتبدأ امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، يوم الاثنين الرابع من مايو المقبل، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، 16 مايو 2026.

امتحانات المرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يوم الثلاثاء 21 من أبريل المقبل، على أن تعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.

امتحانات الدور الثاني

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.