أُقيمت ندوة توعوية بمعهد فتيات الأزهر النموذجي بالشيخ زايد، بعنوان: «يدًا بيد ضد فساد الأخلاق والسلوك»، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وضمن فعاليات مبادرة «صحّح مفاهيمك» الهادفة إلى تصحيح المفاهيم وتعزيز القيم الأخلاقية لدى النشء.

وتحدّثت وفاء عبدالسلام الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال اللقاء عن أهمية تهذيب السلوك، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الاحترام المتبادل داخل البيئة التعليمية، مؤكدة ضرورة نبذ السلوكيات الخاطئة مثل الكذب والغش والتنمر والرشوة والسرقة، لما تتركه من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

كما أوضحت أن مكافحة الفساد مسئولية جماعية تبدأ بالتربية السليمة، وتعزيز الرقابة الذاتية، وتعاون الأسرة والمدرسة والمسجد في بناء وعي مستنير يحصّن الطالبات من الانحرافات السلوكية.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطالبات، واختُتمت بتوزيع عدد من المصاحف عليهن دعمًا لهن وتشجيعًا على التمسك بالقيم الدينية والسلوك القويم.

وأكدت إدارة المعهد أن هذه الندوات ستُعقد بصفة دورية، مع تعميمها على جميع الصفوف؛ حرصًا على بناء جيل واعٍ ومسئول يمتلك القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، ويسهم إيجابيًّا في خدمة مجتمعه ووطنه.