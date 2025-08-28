رئيس "المعاهد الأزهرية" يتابع اختبارات مسابقة بنك فيصل للقرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اختبارات مسابقة الأزهر – بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، في يومها الثالث على التوالي، والمقامة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثالث تحت شعار: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون».

ورافق رئيس القطاع خلال جولته كل من: الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر. حيث تجرى فعاليات المسابقة في مقرها الأول بالجامع الأزهر الشريف، بمشاركة 14 محافظة، وبإجمالي 4 آلاف متسابق، من إجمالي نحو 7 آلاف متسابق تقدموا بجميع مقرات المسابقة على مستوى الجمهورية.

وتفقد الشيخ أيمن عبد الغني فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالرواق الأزهري، والذي يتضمن تخصصات متعددة في: القرآن الكريم، التجويد، اللغة العربية، الأخلاق، والخط العربي، مشيدًا بكثرة وتنوع الفعاليات التي ينظمها الرواق الأزهري خلال الفترة الصيفية.

وأوضح الشيخ "عبد الغني" أن مسابقة الأزهر – بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف في رعاية كتاب الله ونشر تعاليمه، موضحًا أن الأزهر يحرص دائمًا على دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم، باعتبارهم قدوة للأمة ونواة لجيل واعٍ متمسك بهويته وقيمه الأصيلة.

وأكد رئيس القطاع أن هذه المسابقة وما يصاحبها من فعاليات تعكس اهتمام فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتحفيظ القرآن الكريم والعناية بحملته، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الأزهر في بناء شخصية متكاملة للطلاب والنشء، تقوم على الجمع بين العلم النافع والتربية القرآنية والخلقية، ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة وطنهم ودينهم.

