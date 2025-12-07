إعلان

نتيجة مسابقة 4474 وظيفة معلم مساعد بالأزهر.. وموعد التظلمات

كتب : محمد سامي

02:57 م 07/12/2025

الأزهر الشريف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل (4474) وظيفة معلم مساعد رياض أطفال لصالح الأزهر الشريف، وفقًا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية: هنا

وأوضح الجهاز أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعَين عبر البوابة ذاتها.

وكان الجهاز أعلن المسابقة في 27 مارس الماضي، وتلقى طلبات التقديم إلكترونيًّا عبر البوابة خلال الفترة من 17 حتى 30 أبريل الماضي.

