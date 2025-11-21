إعلان

ضوابط اختبارات "أكتوبر ونوفمبر" للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:00 ص 21/11/2025

قطاع المعاهد الأزهرية

تبدأ الأربعاء المقبل، امتحانات الصفوف "الثالث والرابع والخامس والسادس" بالمرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي، لشهري أكتوبر ونوفمبر، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وجاءت ضوابط الامتحانات على النحو التالي:

- الزمن المخصص لكل مادة "فترة دراسية واحدة" ويستمر اليوم الدراسي طبقا للجدول المعتمد دون تعطيل الدراسة.

- يتم الاختبار فيما تم تدريسه خلال الشهور محل الاختبار، مع مراعاة أن تكون الأسئلة متنوعة ومتدرجة، وأن تكون الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.

- توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة، ويراجعها مشرف المادة بالمعهد، ويعتمدها شيخ المعهد والموجه الفني.

ضوابط الامتحانات امتحانات المرحلة الابتدائية المناطق الأزهرية

