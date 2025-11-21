تبدأ الأربعاء المقبل، امتحانات الصفوف "الثالث والرابع والخامس والسادس" بالمرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي، لشهري أكتوبر ونوفمبر، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وجاءت ضوابط الامتحانات على النحو التالي:

- الزمن المخصص لكل مادة "فترة دراسية واحدة" ويستمر اليوم الدراسي طبقا للجدول المعتمد دون تعطيل الدراسة.

- يتم الاختبار فيما تم تدريسه خلال الشهور محل الاختبار، مع مراعاة أن تكون الأسئلة متنوعة ومتدرجة، وأن تكون الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.

- توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة، ويراجعها مشرف المادة بالمعهد، ويعتمدها شيخ المعهد والموجه الفني.

