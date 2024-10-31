لتنمية قدرات الأطفال.. الأزهر يطلق مسابقة "الفصيح الصغير" - مستند

بعد منافسة 39 ألف مشارك.. "أزهري" من ذوي الهمم يفوز بمسابقة تحدي القراءة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية عن مسابقة "الفصيح الصغير"، لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية (العادية والنموذجية).

ويُشترط للاشتراك في المسابقة، أن يكون الطفل في المستوى التمهيدي الأول أو الثاني لمرحلة رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية "العادية - النموذجية".

وبحسب منشور حصل "مصراوي" على نسخة منه، يتم تقييم الطفل من خلال استمارة تقييم مقسمة إلى بنود ولكل بند درجة تستند إليه اللجنة المشكلة للتقييم لاختيار الفائزين على مستوى كل من (الإدارة التعليمية- المنطقة الأزهرية)، ثم التصعيد للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية.

وتتم تصفية الأطفال الفائزين من خلال لجنة مُشكلة برئاسة، رئيس الإدارة المركزية، مدير إدارة رياض الأطفال، وموجه عام اللغة العربية أو المواد الشرعية، وموجه عام رياض الأطفال، وعضو فني من إدارة رياض الأطفال، على أن يتم تكريم جميع الأطفال الفائزين في نهاية المسابقة، وتصعيد الأوائل لقطاع المعاهد الأزهرية.

ويجري خلال المسابقة في المسابقة اختبار الطفل في مخارج الحروف، وتهجي بعض الكلمات، وتكوين جمل مفيدة مكونة من ثلاث كلمات.

يأتي ذلك ضمن إطار اهتمام الأزهر الشريف بالطفل في مرحلة رياض الأطفال، وتنمية قدراته بشكل كبير.