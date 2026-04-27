إعلان

صور| مكحلة النبي ﷺ في مسجد الحسين.. كيف وصلت إلى مصر؟

كتب : محمد قادوس

01:07 م 27/04/2026 تعديل في 02:36 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مكحلة النبي في مسجد الحسين
  • عرض 5 صورة
    مكحلة النبي في مسجد الحسين
  • عرض 5 صورة
    مكحلة النبي في مسجد الحسين
  • عرض 5 صورة
    مكحلة النبي في مسجد الحسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في جولة تصويرية داخل مسجد سيدنا الحسين، رصدت عدسة" مصراوي" واحدة من أبرز القطع التي تنسب إلى النبي محمد-صلي الله عليه وسلم، وهي مكحلة يقال إنها من مقتنياته، وتعرض ضمن مجموعة من الآثار التي تحظى باهتمام الزائرين ورواد المسجد.

وتعد هذه المكحلة من القطع التي تثير فضول الكثيرين، لما تمثله من ارتباط بسيرة النبي-صلي الله عليه وسلم-وحياته اليومية، حيث كان استخدام الكحل من الأمور المعروفة عنه، خاصة كحل الإثمد، الذي وردت فيه أحاديث نبوية تشير إلى فوائده، ومنها أنه يساعد على تقوية البصر والعناية بالعين.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له مَكحُلةٌ يكتحل بها عند النومِ ثلاثًا في كلِّ عَيْنٍ".

وتشير بعض الروايات التاريخية إلى أن هذه المكحلة وصلت إلى مصر ضمن مقتنيات نقلت عبر عصور مختلفة، سواء من الحجاز أو بلاد الشام، في فترات كان فيها الاهتمام كبيرًا بجمع الآثار النبوية والاحتفاظ بها في أماكن ذات مكانة دينية، مثل مسجد الحسين.

ويرى متخصصون أن أهمية هذه المقتنيات لا تقتصر فقط على إثبات نسبتها من عدمه، بل تمتد إلى ما تحمله من قيمة رمزية وروحية، تعكس ارتباط المسلمين بسيرة النبي ﷺ وحرصهم على الاقتداء به في تفاصيل حياته، حتى في الأمور اليومية البسيطة مثل العناية بالنفس.

وفي ظل هذا الاهتمام، تظل مكحلة النبي ﷺ كما تروى قصتها داخل مسجد الحسين واحدة من القطع التي تجمع بين التاريخ والرواية، وتفتح بابًا واسعًا للتأمل في سيرة النبي، وتفاصيل حياته التي ما زالت تلهم الملايين حتى اليوم.


اقرأ ايضًا:

يتزوج ويطلق أكثر من مرة.. هل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف السابق: البركة في العطاء لا في كثرة المال

أمين الفتوى:"اللي يقول بحب مراتي ويضربها ده حب كاذب مش علاقة"

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مسجد الحسين مكحلة النبي مقتنيات النبي مكحلة النبي في مسجد الحسين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أخبار

هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية - فيديو
أخبار مصر

تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية - فيديو
علامات نقص السوائل في الجسم.. أعراض خطيرة لا يجب تجاهلها
نصائح طبية

علامات نقص السوائل في الجسم.. أعراض خطيرة لا يجب تجاهلها
رفض مصراتة يُعرقل "مبادرة توحيد السلطة" بين الدبيبة والجيش الليبي.. ماذا
شئون عربية و دولية

رفض مصراتة يُعرقل "مبادرة توحيد السلطة" بين الدبيبة والجيش الليبي.. ماذا
تامر حسني يناشد وزارة الصحة لحسم "الفتنة الغذائية": "أرجوكم متسيبوناش كده"
زووم

تامر حسني يناشد وزارة الصحة لحسم "الفتنة الغذائية": "أرجوكم متسيبوناش كده"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عودة تداولات البورصة المصرية بعد عطل مفاجئ
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات