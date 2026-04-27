في جولة تصويرية داخل مسجد سيدنا الحسين، رصدت عدسة" مصراوي" واحدة من أبرز القطع التي تنسب إلى النبي محمد-صلي الله عليه وسلم، وهي مكحلة يقال إنها من مقتنياته، وتعرض ضمن مجموعة من الآثار التي تحظى باهتمام الزائرين ورواد المسجد.

وتعد هذه المكحلة من القطع التي تثير فضول الكثيرين، لما تمثله من ارتباط بسيرة النبي-صلي الله عليه وسلم-وحياته اليومية، حيث كان استخدام الكحل من الأمور المعروفة عنه، خاصة كحل الإثمد، الذي وردت فيه أحاديث نبوية تشير إلى فوائده، ومنها أنه يساعد على تقوية البصر والعناية بالعين.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له مَكحُلةٌ يكتحل بها عند النومِ ثلاثًا في كلِّ عَيْنٍ".

وتشير بعض الروايات التاريخية إلى أن هذه المكحلة وصلت إلى مصر ضمن مقتنيات نقلت عبر عصور مختلفة، سواء من الحجاز أو بلاد الشام، في فترات كان فيها الاهتمام كبيرًا بجمع الآثار النبوية والاحتفاظ بها في أماكن ذات مكانة دينية، مثل مسجد الحسين.

ويرى متخصصون أن أهمية هذه المقتنيات لا تقتصر فقط على إثبات نسبتها من عدمه، بل تمتد إلى ما تحمله من قيمة رمزية وروحية، تعكس ارتباط المسلمين بسيرة النبي ﷺ وحرصهم على الاقتداء به في تفاصيل حياته، حتى في الأمور اليومية البسيطة مثل العناية بالنفس.

وفي ظل هذا الاهتمام، تظل مكحلة النبي ﷺ كما تروى قصتها داخل مسجد الحسين واحدة من القطع التي تجمع بين التاريخ والرواية، وتفتح بابًا واسعًا للتأمل في سيرة النبي، وتفاصيل حياته التي ما زالت تلهم الملايين حتى اليوم.



