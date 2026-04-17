أدى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، وأحمد المسلماني - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، صلاة الجمعة اليوم بمسجد «أحباب المصطفى» بمدينة الشروق، في أجواء إيمانية عامرة، وبحضور نخبة من القيادات الإعلامية والبرلمانية والدعوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية سابقا بالبرلمان٫ محمد إبراهيم - رئيس التليفزيون المصري، وإسماعيل دويدار - رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتور محمد سليمان - عضو مجلس النواب، والنائب ناجح جلال - عضو مجلس الشيوخ، وسيد جلال - رئيس مجلس إدارة المسجد، والشيخ أحمد جمال - مدير مديرية أوقاف القاهرة.

وقد نُقلت شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر شاشة التليفزيون المصري، حيث استُهلت بتلاوة قرآنية عطرة للقارئ الطبيب أحمد نعينع، الذي أضفى بصوته الخاشع أجواءً من السكينة والطمأنينة بين جموع المصلين.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ ياسر الغياتي - وكيل مديرية أوقاف القاهرة، تحت عنوان «سعة رحمة الله -عز وجل-»، مؤكدًا أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، وأنها باب الأمل المفتوح لكل إنسان، وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة، داعيًا إلى نبذ اليأس والتمسك بحسن الظن بالله تعالى.

وفي الخطبة الثانية، أشار إلى ما تتسم به الشخصية المصرية من صبر وجلد في مواجهة التحديات، مستلهمًا ذلك من قصة السيدة هاجر المصرية، التي صارت أمًّا لأم القرى، بما يعكس عمق المكانة التاريخية والإنسانية لمصر وأهلها.

وعقب انتهاء الصلاة، استمع الحضور إلى فقرة من الذكر والإنشاد الديني قدّمها المبتهل محمود هلال، والتي أضفت أجواءً روحانية متميزة، واختتمت فعاليات اليوم في مشهد إيماني يعكس رسالة المسجد في ترسيخ القيم الإيمانية والوطنية.