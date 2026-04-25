أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن العطاء سبيل حقيقي لزيادة الخير ونزول البركات، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان سببًا في توجيه السحاب لسقي حديقته.

وأوضح وزير الأوقاف السابق خلال حلقة برنامج "البيان القرآني"، المذاع على قناة" الناس": أن هذا الرجل لم يكن مميزًا بكثرة المال، وإنما بحسن تصرفه فيما يملك، حيث كان يقسم ما يخرج من أرضه إلى ثلاثة أقسام: ثلث يتصدق به، وثلث ينفقه على نفسه وأهله، وثلث يعيد استثماره في أرضه، فكان الجزاء أن سخّر الله له السحاب يسقي أرضه دون غيرها.

وأضاف أن هذا النموذج يجسد معنى أن من ينفق يُنفق عليه، مؤكدًا أن الإنفاق لا ينقص المال بل يزيده بركة، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون”، وقوله سبحانه: “والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدًا”.

وأشار إلى أن البركة هي السر الحقيقي في الرزق، وليست الكثرة، فكم من مال كثير يذهب في العلاج والنفقات دون نفع، وكم من قليل يبارك الله فيه فيكفي ويزيد، لافتًا إلى أن الملائكة تدعو يوميًا للمنفق بالخلف، وعلى الممسك بالتلف.

