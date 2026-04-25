أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مفهوم الأسرة في الإسلام يتجاوز مجرد السكن أو المعيشة المشتركة، ليكون رابطة قوية قائمة على الترابط والتماسك بين أفرادها.

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن البيت هو موطن السكن والأمان بعد عناء اليوم والعمل، لكن الأسرة أعمق من ذلك، فهي كيان يقوم على المشاركة بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أن بداية الكون كانت بخلق سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، في دلالة واضحة على أن الحياة لا تستقيم بطرف واحد.

دور المرأة في استقرار الحياة الأسرية

وأضاف أن وجود المرأة يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار الحياة، حيث تسهم في تنظيمها وإضفاء المعنى والجمال عليها، مؤكدًا أن الأسرة لا تُبنى إلا بالتكامل بين الطرفين.

وأشار إلى أن لفظ "أسرة" في اللغة يحمل معنى الربط والتماسك، وهو ما يعكس طبيعة هذا الكيان، الذي يقوم على روابط قوية تضمن استمراره، موضحًا أن هذا الترابط يحتاج إلى مقومات تحافظ عليه وتدعمه.

تنظيم الشريعة لمراحل تكوين الأسرة

وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت منظومة متكاملة لتنظيم حياة الأسرة، بداية من اختيار الزوجين، مرورًا بفترة الخطبة، ثم عقد الزواج بشروطه وأحكامه، وصولًا إلى تنظيم الحياة الزوجية، وحتى في حالات الانفصال أو الوفاة، حيث وضعت الضوابط التي تضمن الحقوق وتحفظ الكرامة.

ولفت إلى أن هذه القوانين تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسعادة داخل الأسرة، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.

اقرأ ايضًا:

