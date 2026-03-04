إعلان

صور | مئذنتا "عبد الرحمن كتخدا" بالجامع الأزهر تحفة بصرية شاهدة على روعة الفن الإسلامي

كتب : علي شبل

04:47 م 04/03/2026
أيقونتان معماريتان تعكسان دقة التصميم وعمق التاريخ.. إنهما مئذنتا عبد الرحمن كتخدا، اللتان تمثلان أبرز معالم التوسعة الكبرى التي أجراها الأمير عبد الرحمن كتخدا، رائد العمارة الإسلامية في العصر العثماني بالجامع الأزهر-1753م -1167هـ.

"إن مآذن عبد الرحمن كتخدا ليست مجرد أحجار، بل هي لغة بصرية تحكي قصة استمرار الأزهر كقبلة للعلم ومنارة للجمال على مر العصور.".. شهادة باحث في الآثار الإسلامية، نشرتها صفحة الجامع الأزهر على فيسبوك.

وأضافت أنه في قلب الجامع الأزهر تقف مآذنه شاهدةً على عصرٍ ذهبي من العمارة الإسلامية، ومن بين هذه الشوامخ، تبرز مأذنتا "باب الصعايدة" و"باب الشوربة"، اللتان شيدهما الأمير عبد الرحمن كتخدا في عام 1753م (1167هـ)، كأيقونتين معماريتين تعكسان دقة التصميم وعمق التاريخ.

ويقول الجامع الأزهر إن هاتين المئذنتين تعدان من أبرز معالم التوسعة الكبرى التي أجراها الأمير عبد الرحمن كتخدا، رائد العمارة الإسلامية في العصر العثماني بالجامع الأزهر، وتتميز المئذنتان بخصائص فنية تجعل منهما تحفة بصرية، حيث تعتمد المأذنتان على الطراز العثماني فهما تشبهان في تصميمهما القلم الرصاص، كما تتزينان بنقوش هندسية دقيقة، ومقرنصات محفورة ببراعة تسحر الناظرين، مما يعكس هوية بصرية تجمع بين الأصالة والابتكار.

وتابعت: لم تكن المآذن مجرد بناء للآذان فحسب، بل ارتبطت بأبوابٍ لها دلالات اجتماعية وثقافية عميقة:
- باب الصعايدة: الذي سُمي نسبةً إلى رواق الصعايدة المجاور له، ليكون منارةً لطلاب العلم القادمين من جنوب مصر.
- باب الشوربة: الذي سُمي بذلك لقربه من مطبخ الجامع الأزهر الذي كان يقدم الوجبات (الشوربة والجراية) للطلاب والفقراء، في تجسيد حي لدور الأزهر التكافلي.

يُذكر أن الأمير عبد الرحمن كتخدا لم يكتفِ ببناء المآذن، بل أحدث ثورة إنشائية في الجامع الأزهر، شملت زيادة مساحة ضعف مساحة الجامع الأزهر وسميت بالظلة العثمانية، وإضافة أروقة جديدة، مما جعل من الأزهر في عهده صرحاً تعليمياً ودينياً يفوق في اتساعه ما كان عليه في العصور السابقة.

وبذكر مئذنتي كتخدا يصبح عدد المآذن بالجامع الأزهر، خمس مآذن، وفي هذا إشارة إلى الصلوات الخمسة أو إلى أركان الإسلام الخمسة.

