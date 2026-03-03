عقد الجامع الأزهر فعاليات ملتقى الظهر (رمضانيات نسائية) بالرواق العباسي، اليوم الثلاثاء 13 من رمضان 1447هـ، تحت عنوان «تأملات في سورة الحجرات»، بحضور أ.د. منال مصباح أستاذ البلاغة والنقد المساعد ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الهندسة للبنات بالقاهرة، ود. هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ود. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر.

وأكدت د. منال مصباح أن سورة الحجرات تمثل دستورًا إلهيًا ينظم سلوك المسلم ويصونه، فهي سورة جليلة تكاد تستقل بوضع معالم مجتمع راقٍ كريم نظيف. وأوضحت أنها تقدم منهجًا علاجيًا متكاملًا يعالج أمراض القلوب، من خلال التسلسل في الإصلاح، والتنفير بالصورة الذهنية (العلاج بالصدمة)، وتعزيز الذكاء العاطفي والاجتماعي، مع التحذير من السخرية والتجسس والغيبة والتهور.

ومن جانبها، أوضحت د. هبة إبراهيم أن سورة الحجرات تُعرف بسورة الأخلاق والآداب الاجتماعية، لما اشتملت عليه من توجيهات عظيمة، أبرزها احترام النبي ﷺ، والتثبت من الأخبار، والإصلاح بين المتخاصمين، وترسيخ الأخوّة الإيمانية، وبيان الفرق بين الإسلام الظاهر والإيمان الحقيقي في القلب، بما يعمق فهم العقيدة والسلوك معًا، مؤكدة ضرورة تفعيل هذه القيم في واقعنا المعاصر.

وفي السياق ذاته، بينت د. سناء السيد أن السورة اعتنت ببناء حقيقة الإيمان في النفس، فليس الإيمان كلمة تقال، بل تصديق ينعكس على الجوارح انقيادًا لأمر الله عز وجل، دون تقديم بين يدي الله ورسوله. وأضافت أن الشرائع والآداب الواردة في السورة تهذب الضمير وتصفي الروح، وتضبط حتى الإشارة الصادرة من الإنسان، بما يعزز قوة الرابطة الإيمانية بين أفراد المجتمع.

ويأتي ملتقى «رمضانيات نسائية» ضمن الأنشطة الدعوية والعلمية التي ينظمها الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.