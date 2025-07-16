فتوى عن حكم الطلاق لتحقيق مصلحة دنيوية.. يكشف عنها عالم أزهري

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا حول جواز الطلاق لتحقيق مصلحة دنيوية مثل مساعدة ابن الأخ في الحصول على وظيفة، جاءت الفتوى على النحو التالي: تقول في رسالتها : لي ابن اخ يرغب العمل في النيابة العامة، وزوجي عليه ملاحظات أمنية فهل يجوز ان يطلقني لأثبت للجهات الرسمية انه لم يعد ضمن أفراد العائلة بهذه القسيمة؟؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري إنه إذا كانت الحياة الزوجية بينكِ وبين زوجكِ مستقرة وآمنة وتظللها المودة والرحمة، وكان الطلاق يتم فقط لتحقيق مصلحة دنيوية مثل مساعدة ابن الأخ في الحصول على وظيفة في النيابة العامة، فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الطلاق.

وأوضح لاشين، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن البعض يرى أن الأصل في الطلاق الإباحة، ولذلك يجوز الطلاق في مثل هذه الحالات.

والبعض الآخر يرى أن الطلاق في هذه الحالة غير مشروع لأنه يفتقر إلى السبب الشرعي، خاصة إذا كان الهدف منه تحقيق مصلحة دنيوية، وهذا ما أرجحه.

بناءً على أن الأصل فيه الحظر أي التحريم.

وبناءً على ذلك، يختم لاشين فتواه، قائلًا إنه إذا قام الزوج بتطليق زوجته لتحقيق مصلحة دنيوية مثل إلحاق ابن شقيقها للعمل في النيابة العامة، فإن هذا الطلاق يعتبر أمرًا غير مشروع ومحرمًا، لأنه يفتقر إلى النية الخالصة لله تعالى، ويُعتبر فيه الزوج عاصيًا ومتنكرًا لحق الحياة الزوجية، وفي كلا الحالتين يعتبر الطلاق واقعا أي سواء كان الأصل فيه الحظر أم كان الأصل فيه الإباحية.. والله أعلم.

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