أمين الفتوى يكشف عن أركان وشروط صحة الصلاة: لا تصح العبادة بدونها

كتب علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن شروط صحة الصلاة التي لا تصح العبادة بدونها، موضحًا أن هناك أمورا لابد من توافرها للصلاة، وهي إما أركان أو شروط صحة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، الفرق بين الركن وشرط الصحة في الصلاة، قائلًا: «الركن جزء من ماهية العبادة نفسها كالسجود والركوع، أما الشرط فهو أمر خارج عن الماهية، لكنه لا تصح العبادة بدونه، مثل الطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت.»

وتابع وسام أن من أبرز هذه الشروط: «استقبال القبلة، ودخول الوقت، والطهارة، بأن يكون الإنسان خاليًا من الحدثين: الحدث الأكبر والحدث الأصغر.»

وحول أنواع الطهارة، أوضح أمين الفتوى: «الطهارة نوعان: حكميّة، وهي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وحسية، وهي إزالة النجاسة الظاهرة عن البدن أو الثياب. مثل الدم المسفوح أو أي نجاسة من السبيلين، وهذه لا بد من إزالتها قبل الصلاة.»

وأضاف أن «الحدث الأكبر مثل الجنابة أو الحيض أو النفاس، ويشترط له الغُسل الكامل، بسيلان الماء على جميع البدن، مع المضمضة والاستنشاق على الراجح. أما الحدث الأصغر، فهو ما يوجب الوضوء فقط، كخروج الريح أو البول أو النوم، وكلها من نواقض الوضوء».

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