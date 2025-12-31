الإفتاء تنشر دعاء وداع عام وبداية عام ميلادي جديد

مع وداع عام وبداية عام ميلادي جديد، نشرت دار الإفتاء المصرية دعاء آخرِ العام موضحة أنه من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن العلماء.

وأكدت الإفتاء أن الدعاء في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع؛ إذ إنَّ تخصيص يوم معيَّن في السَّنَة للعبادة -ومنه الدعاء- جائزٌ شرعًا، وتخصيص العبادة بوقت معين أمرٌ جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا؛ فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا". أخرجه البخاري، قال الحافظ ابن حجر، وغَيْره: "وفيه دلالةٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة".

ونشرت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، دعاء آخرِ العام، موضحة أنه من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن العلماء؛ ومن ذلك: "اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه فاغفرْ لي، وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم".

ومن دعاء وداع ونهاية العام، ذكرت الإفتاء هذا الدعاء:

