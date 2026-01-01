موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 1 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 1 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الخميس 1 يناير، في تمام الساعة 5:18 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:51 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 1 يناير 2026:

الفجر 5:18 ص

الشروق 6:51 ص

الظُّهْرِ 11:58 ص

العصر 2:47 م

المغرب 5.06 م

العشاء 6:29 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد.. وتجعلنا من أهل السكينة، وأهل الرضا، وأهل الحمد، وأهل القرب…

اللهم اجعلنا ممن تُحبهم وتُرضى عنهم، وتُكرمهم وتُعلي شأنهم، وتُسكنهم فسيح جناتك.. واحفظنا بحفظك وأكرمنا بعطائك الذي لا يُمنع، وارزقنا من خزائنك التي لا تنفد… واجعلنا اللهم وأهلنا وأحبابنا في كنفك وفي رعايتك، لا نضيع ولا نهلك ولا نشقي.