كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤالا من طفل يقول فيه: «أنا مش بصلي كل فروض الصلاة، هل تحسب لي حسنات على اللي بصليه؟ وهل تحسب لي سيئات على اللي مش بصليه؟».

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «ما شاء الله عليك، وأنت في سن 11 سنة وتحرص على الصلاة، وهذا أمر طيب جدًا. لكن لازم تعرف إن الإنسان قبل البلوغ الشرعي غير مُكلف بالتكاليف الشرعية، يعني لسه ما عليكش ذنب لو ما صليتش، لكن بتاخد حسنات وثواب على كل صلاة بتصليها».

وأضاف: «إحنا بنعلم أولادنا الصلاة والصيام قبل البلوغ علشان لما يبلغوا يكونوا متعودين، ولما يوصلوا لمرحلة التكليف يكون عندهم استعداد وهمة للصلاة والصيام وكل الطاعات بدون مشقة أو كسل».

ونصح أمين الفتوى الأطفال في هذه المرحلة قائلًا: «على كل من هو في سنك يا شمس أن يعتاد على أداء الصلاة بانتظام، لأن البلوغ قد يكون قريب، وساعتها هيبقى كل فرض واجب عليك ولو قصرت فيه يبقى عليك إثم، فلازم من دلوقتي تتعود علشان لما تبلغ تكون من المحافظين عليها بدون ما تحس بثقل أو تعب».

وأكد أنه «مع سماع الأذان لازم نستعد للصلاة ونجري نتوضى ونصلي، ولما يقرب رمضان نجهز نفسنا نصوم صح ونثبت نفسنا في العبادة، المهم يكون عندنا همة ونشاط من دلوقتي علشان لما ربنا يكتب لنا البلوغ نكون مستعدين بطاعة ربنا عز وجل».

اقرأ أيضًا:

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه