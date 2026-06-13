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ما أثر تركيب درنقة جراحية على الوضوء؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

01:19 م 13/06/2026

دار الإفتاء المصرية

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ما أثر تركيب درنقة جراحية على الوضوء؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، بينت لجنة الفتوى أن "الدرنقة الجراحية" عبارة عن أنبوب بلاستيكي يوضع بعد الجراحة داخل الجرح الموجود في جسم المريض؛ لتصريف القيح أو الدم أو أيِّ سوائل أخرى، ومَنْع تراكمها داخل الجرح، وتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

أثر تركيب درنقة جراحية على الوضوء

وفي بيان فتواها، أوضحت اللجنة أنه لا ينتقض وضوء الشخص الذي تم تركيب درنقةٍ جراحيةٍ له بخروجِ الدم مِن موضع الجرح ونزولِهِ فيما يُعرف بـ"الدرنقة الجراحية"، قليلًا كان هذا الدم أو كثيرًا، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا.

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لجنة الفتوى دار الإفتاء

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