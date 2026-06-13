تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورد إليه من شخص يقول فيه: «عندي قناة على اليوتيوب للرسم، فهل هذا حلال أم حرام؟».

هل الرسم حلال أم حرام؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن حكم الرسم يختلف بحسب مضمونه، فقد يكون حلالًا وقد يكون حرامًا، وذلك وفقًا لما يقدمه المحتوى من التزام أو مخالفة للضوابط الشرعية.

حكم إنشاء قناة رسم على يوتيوب

وأشار عبدالعظيم إلى أنه إذا كان الرسم يتضمن عورات مكشوفة أو ما يخالف الشرع الشريف أو ينافي القيم والأخلاق والآداب العامة، فإن ذلك يكون محرمًا ويأثم عليه صاحبه.

وأضاف أنه إذا كانت القناة تقدم رسومات جائزة شرعًا، كرسوم الطبيعة من الشجر والحجر، أو رسم الأشخاص دون إظهار عورات أو ما يخالف الآداب العامة، فإن هذا النوع من الرسم يكون جائزًا شرعًا، ولا حرج في إنشائه أو نشره.

العبرة بمحتوى القناة

وختم أمين الفتوى موضحًا أن العبرة في هذا الأمر بمحتوى القناة، فما كان موافقًا للشرع والأخلاق فهو مباح، وما خالف ذلك فهو محرم، داعيًا إلى تحري الضوابط الشرعية في كل ما يُنشر عبر وسائل التواصل.







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