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الإفتاء توضح حكم إلقاء السلام وردّه أثناء الوضوء.. جائز أم ينقض الوضوء؟

كتب : علي شبل

06:53 م 13/06/2026

دار الإفتاء المصرية

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ما حكم إلقاء السلام ورده أثناء الوضوء؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم إلقاء السلام وردّه

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن إفشاء السلام فضيلة لها ثمرة عظيمة، وعاقبته حميدة؛ كما روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا؛ وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا؛ أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُم".

حكم إلقاء السلام على المنشغل بالوضوء وردّه

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن في هذا الحديث: الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم مَن عرفت ومَن لم تعرف، فإلقاء السلام على المنشغل بالوضوء وردُّه أمرٌ مشروعٌ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لإمكان الجمع بين فضيلتي ردِّ السلام وما هو فيه مِن الوضوء مِن غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته.

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دار الإفتاء المصرية لجنة الفتوى أحكام الوضوء

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