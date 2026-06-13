كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الصلاة بالقراءة من المصحف أو الموبايل، وكذلك بين حكم الدعاء بالقراءة من كتاب. وكان أمين الفتوى تلقى سؤالين من شخصين يقول أحدهما: «هل يجوز أداء صلاة الفرض والدعاء بالمصحف أو من خلال الهاتف المحمول؟».. ويقول الآخر «هل يجوز قراءة الدعاء من على الموبايل أو من كتاب والتأمين عليه؟».

حكم الصلاة من المصحف أو الموبايل

وفي رده، أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الفتوى على جواز الصلاة من المصحف أو الموبايل، وهو ما ذهب إليه الشافعية.

وأضاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن من المصحف أو من الهاتف المحمول أثناء الصلاة، ولا حرج في ذلك، لافتا إلى استدلال الفقهاء بما ورد أن سيدنا ذكوان كان يصلي بالسيدة عائشة رضي الله عنها من المصحف.

حكم الدعاء من الموبايل أو كتاب

أما حكم الدعاء من الموبايل أو كتاب، فأوضح أمين الفتوى أن ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»، وهو ما يدل على سعة باب الدعاء وعدم تقييده بشكل معين.

وأضاف أن الدعاء قد يكون محفوظًا لدى الإنسان من الأدعية المأثورة، أو دعاءً خاصًا به يسأل فيه الله من خيري الدنيا والآخرة، كما يجوز قراءته من كتاب أو هاتف أو أي وسيلة أخرى، دون حرج.

وأكد أن الأصل هو الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بأي وسيلة ميسرة للإنسان، سواء من حفظه أو بقراءته، مشددًا على أنه لا ينبغي التضييق في هذا الأمر، فكل ذلك جائز شرعًا ومقبول بإذن الله.

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