كتب- علي شبل:

ما حكم قراءة القرآن الكريم بنية التبرك ولو دون فهم للمعاني؟.. سؤال تلقاه الدكتور قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أكد أمين الفتوى أنه لا مانع من قراءة القرآن الكريم بنية التبرك ولو دون فهم للمعاني، مشددًا على أن الثواب حاصل بمجرد التلاوة الصحيحة والمنضبطة.

وأضاف فخر، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، اليوم الأحد: يصعب على كثير من الناس قراءة القرآن بفهم كامل، بل حتى المتخصصين يقفون عند بعض الآيات ليتأملوها ويفهموها، فلا يمكن أن نقول للناس إنه لا ثواب لقراءة القرآن إلا بفهم، فهذا يعسر الأمر على الكثيرين.

وأوضح أن المطلوب من المسلم هو قراءة القرآن بترتيل وتلاوة صحيحة وفقًا لقوله تعالى: "ورتل القرآن ترتيلا"، ثم بعد ذلك يمكن الرجوع إلى كتب التفسير وسؤال العلماء والمتخصصين لفهم معاني الآيات.

وأضاف فخر: القرآن يُقرأ بفهم أو بغير فهم لكن بشرط التلاوة الصحيحة، وقد يفتح الله سبحانه وتعالى على القارئ بالإدراك والفهم مع المداومة والرجوع إلى كتب التفسير.

وختم أمين الفتوى مشيرا إلى أن بعض المصاحف تتضمن في الهامش شرحًا وتفسيرًا للآيات، ما يسهل على القارئ الإلمام بالمعاني دون عناء البحث، داعيًا إلى اغتنام هذه الوسائل لفهم نظم ومعاني القرآن الكريم.

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