بسبب ذبح الأضحية.. عباس شومان ينتقد الإعلامي إبراهيم عيسى.. ما القصة؟

كتب- علي شبل:

استهل الإعلامي إبراهيم عيسى أيام عيد الأضحى المبارك بإثارة حالة من الجدل بعد تشكيكه في الصلة بين قصة ذبح سيدنا إبراهيم لابنه إسماعيل، عليهما السلام، وطاعة الوالدين، معتبرًا أن ما حدث مجرد تنفيذ لأمر إلهي، ولا يُعد درسًا في بر وطاعة الأبناء لآبائهم.

وردًا على تلك التصريحات، علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، مؤكدًا أن قصة الذبح في القرآن تمثّل أسمى صور الطاعة، موضحًا أن إسماعيل عليه السلام امتثل لأمر والده إبراهيم بصبر ودون تردّد، قائلًا: "يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ."

وأضاف "شومان"، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن إسماعيل عليه السلام لم يناقش والده في صحة الرؤيا، بل سلّم الأمر لله ورضي بتنفيذ الأمر الإلهي، وهو ما يُعدّ درسًا عمليًا في طاعة الوالدين والرضا بقضاء الله.

واستنكر وكيل الأزهر السابق، محاولات التقليل من هذه القصة التي تُعد إحدى الركائز الرمزية لـ عيد الأضحى وموسم الأضاحي، مشيرًا إلى أن ذبح الكبش سُنّة تُحيي ذكرى طاعة نبي الله إسماعيل واستسلامه لأمر الله، وليس مجرد تقليد موسمي.

واختتم شومان حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالثوابت الدينية وعدم الانسياق خلف خطابات التشكيك والتأويلات غير المنضبطة، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات قد تُشوّه المفاهيم لدى الأجيال الجديدة وتُفقدهم البوصلة في فهم القيم الإسلامية.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى، قال في مقطع فيديو متداول له بعنوان: "خطبتي في عيد الأضحى.. أعاده الله عليكم بالعقل": "منذ طفولتي وأنا أرى كل عام خطبة عيد الأضحى"، مستنكرًا اتباع المسلمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة العيد في الخلاء، مشيرًا إلى أن الجميع لا يعرفون العلة النبوية من الصلاة في الخلاء، والتي كانت بسبب تكدس المسلمين في المساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

كما استنكر إبراهيم عيسى قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل، مشيرًا إلى أنه لم يجد تفسيرًا يُبيِّن أن هذه القصة تعبر عن طاعة الوالدين.

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