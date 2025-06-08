أمين الفتوى يوضح حكم استخدام تطبيقات تحريك الصور بالذكاء الاصطناعي

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن رأي الشرع في استخدام تطبيقات تحريك الصور بالذكاء الاصطناعي، قائلًا: أتابع بكَثَبٍ الإصدارات الحديثة مِن الموبايلات وصراع الشركات على تقديم كل ما هو جديد في هذا المجال.

وأضاف أمين الفتوى: وفي إصدارٍ جديدٍ لإحدى شركات التكنولوجيا العالمية الشهيرة وجدتُ "تطبيقًا مدمجًا" لتحريك الصور الثابتة، بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلًا من كونها ثابتة كصورةٍ عاديةٍ خاصة "صور الـمُتَوفِّين".

واوضح ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الشريعة الإسلامية إذ أباحت وسائل الترفيه لكونه مِن متطلبات الفطرة؛ إلَّا أنَّ هذه الإباحة مُقَيَّدة بألَّا تشتمل على سخريةٍ أو سُوءِ أدبٍ.

وتابع: فإذا كان لا مانع شرعًا مِن استخدام مثل هذه التطبيقات الحديثة، فالأَصْل فيها أنَّ هذا مباحٌ بشرط مراعاة خصوصية مَن أفضى إلى رَبِّه بألَّا يشتمل تحريك صورته على سخريةٍ أو سوء أدبٍ مع الميت، وبشرط ألَّا يؤدي ذلك إلى تدليسٍ أو ضررٍ بالغير؛ وذلك كما لو تَرتَّب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدَّلة.

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