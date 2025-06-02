د. عصام الروبي يوضح هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالا قال فيه،" هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟

في رده، قال الداعية الإسلامي نعم يجوز فعل ذلك، ولكن على استحياء، مشيرًا إلى آراء اجتهادية تقول بأنها جائزة، وأميل إلى هذا الرأي عند عدم القدرة على ملك ثمنهما في آن واحد لأن الاضحية سنة مؤكدة في حق البالغ العاقل الحر القادر.

وكذلك العقيقة .

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن الاضحية نسيكة، عنوانها الفداء والتضحية، أما العقيقة فلها مناسبة أخرى ومناسبتها أن هذا الغلام مرهون بعقيقته فالذكر له شاتان، والأنثى لها شاة واحدة

وأوضح العالم الأزهري لو تعذر على الإنسان أن يضحي ويعق في آن واحد لقلة ذات اليد أي لا يملك ولكن من الممكن أن يجمعهما معًا في زمن الأضحية بنية واحدة فهذا جائز.

ولكن لو كان يملك ثمنهما معا فعليه أن يفصل بينهما لأن هذه بخلاف تلك.

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