د.عصام الروبي يضح روشتة إيمانية لمن لم يستطيع ترك المعاصي والذنوب

حذر الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، من إرتكاب الذنوب، قائلًا للشخص الذي يفعل الذنب وهو يعلم أن الله لا يراه فهذه مصيبة كبيرة إنه خلل عقائدي ينسف عقيدته بالكلية ، أما إذا كان يعلم أن الله-سبحانه وتعالى-يراه وهو يقبل على معصيته فعليه ان يسأل نفسه: لماذا جعلت الله-سبحانه وتعالى-أهون الناظرين إليك؟.

واستشهد الداعية بقول الله-تعالى-في سورة النساء "يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا".

ووصف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: دواء لهؤلاء الأشخاص، وهو:

1ـ الضراعة إلى الله، واللجوء اليه، ومداومة الدعاء، والاستغفار.

2ـ على العبد ان يتذكر ذنوب الخلوات، ففنيت اللذة، وبقيت السكرة، ولا خير في لذة يتبعها ندم، وكم من لذة أورثت صاحبها ذلا وانكسارا.

ونصح العالم الأزهري الشخص العاصي، قائلًا: عليك أن تتذكر الوعيد الشديد الذي ذكره الله في القرآن الكريم، وعليك أن تتذكر يوم القيامة وشدائدها، وعليك أن تتذكر ضمة القبر، وعليك ان تخاف من خاتمة السوء.

وسأل الداعية كل من يقوم بفعل المعاصي في الخلوات: ماذا ستقول لله-سبحانه وتعالى-يوم القيامة ومعك من ذنوب الخلوات ما لا يعد ولا يحصى؟، ناصحا هذا الشخص بأن يبادر بالتوبة إلى الله، وأن يفر من الشيطان إلى الله، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة آل عمران "وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ".

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