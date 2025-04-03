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الشيخ أحمد خليل يوضح حكم من نسي وأكل أو شرب في صيام الست من شوال

01:29 م الخميس 03 أبريل 2025

الشيخ أحمد خليل

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كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن من نوى صيام الست من شوال، ثم نسي فأكل أو شرب أثناء النهار، فإن صيامه صحيح ويجب عليه إتمامه، ولا شيء عليه.

وأوضح الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن ذلك ينطبق على جميع صيام النوافل، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (متفق عليه).

وأضاف أن النسيان لا يُفسد الصيام، سواء كان في الفريضة أو النافلة، مشيرًا إلى أن هذا من رحمة الله بعباده، داعيًا المسلمين إلى اغتنام فرصة صيام الست من شوال لما فيها من فضل عظيم، حيث قال النبي ﷺ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر" (رواه مسلم).

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الشيخ أحمد خليل صيام الست من شوال صيام النوافل
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