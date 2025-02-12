حدث فريد يوم الجمعة القادم: اجتماع 3 فضائل إيمانية ونفحات ربانية

كتب- علي شبل:

تجتمع بعد غد، يوم الجمعة، فضائل إيمانية ونفحات ربانية فريدة، يحرص كثير من المسلمين على نيلها وتلمّس عظيم ثوابها، لقدرها ومنزلتها.

(1) نفحة يوم الجمعة

يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله تعالى، لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ». [أخرجه الحاكم]

ومن نفحات يوم الجمعة الإيمانية، قبول الدعاء في ساعة الاستجابة، لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-» [متفق عليه]

(2) نفحة يوم النصف من شعبان

رغَّبَ الشرع الشريف في إحياء ليلة النصف من شعبان، واغتنام نفحاتها؛ وذلك بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان؛ ينْسَخُ فِيهَا الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ، وَيَكتُبُ فِيهَا الْحَاجَّ، وَفِي لَيْلَةِ عَرَفَة إِلَى الْأَذَانِ» أخرجه الدارقطني.

(3) نفحة آخر الأيام البيض من شعبان

يدخل صيام يوم النصف من شعبان في جملة الأيام البِيض المندوب إلى صيامها من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

والأيام البيض المباركة من شهر شعبان، هي أيام خير ونفحات، وصيامها سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

أما موعد الأيام البيض في شهر شعبان:

الأربعاء 13 شعبان، الموافق 2025/02/12

الخميس 14 شعبان، الموافق 2025/02/13

الجمعة 15 شعبان، الموافق 2025/02/14

حكم صيام يوم الجمعة منفردا

وكانت دار الإفتاء المصرية كشفت عن حكم صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق يوم النصف من شعبان، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب.

وأوضحت اللجنة في بيان فتواها، أن تلك الأسباب كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

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